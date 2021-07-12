В парламенте Грузии подрались депутаты

Драка произошла в парламенте Грузии между депутатами оппозиционных партий и представителями властей. Как сообщает грузинское бюро Report , кадры транслируются в прямых эфирах грузинских телекомпаний.

Драка произошла в парламенте Грузии между депутатами оппозиционных партий и представителями властей. Как сообщает грузинское бюро Report , кадры транслируются в прямых эфирах грузинских телекомпаний.

В зал заседания законодательного органа силой вошли представители грузинских оппозиционных телекомпаний и члены оппозиции.

Оппозиционные депутаты требуют, чтобы в парламент пустили всех собравшихся около здания грузинских журналистов, которые требуют отставки премьера Ираклия Гарибашвили.

Накануне телекомпания "ТВ Пирвели" сообщила о смерти своего оператора Лашкаравы, пострадавшего во время акций протеста 5 июля.