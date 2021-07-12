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В парламенте Грузии подрались депутаты

В парламенте Грузии подрались депутаты Драка произошла в парламенте Грузии между депутатами оппозиционных партий и представителями властей. Как сообщает грузинское бюро Report , кадры транслируются в прямых эфирах грузинских телекомпаний.
В регионе
12 июля 2021 г. 14:40
В парламенте Грузии подрались депутаты

Драка произошла в парламенте Грузии между депутатами оппозиционных партий и представителями властей. Как сообщает грузинское бюро Report , кадры транслируются в прямых эфирах грузинских телекомпаний.

В зал заседания законодательного органа силой вошли представители грузинских оппозиционных телекомпаний и члены оппозиции.

Оппозиционные депутаты требуют, чтобы в парламент пустили всех собравшихся около здания грузинских журналистов, которые требуют отставки премьера Ираклия Гарибашвили.

Накануне телекомпания "ТВ Пирвели" сообщила о смерти своего оператора Лашкаравы, пострадавшего во время акций протеста 5 июля.

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Версия на английском языке Confrontation in Georgian Parliament
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentində qarşıdurma baş verib

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