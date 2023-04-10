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В парламенте Грузии оппозиция инициировала расследование коррупции судей

В парламенте Грузии оппозиция инициировала расследование коррупции судей Депутаты от оппозиции попросили президента Грузии Саломе Зурабишвили назначить на 11 апреля внеочередное заседание парламента для рассмотрения вопроса о создании временной парламентской следственной комиссии в связи с введенными США санкциями против четыр
В регионе
10 апреля 2023 г. 18:30
В парламенте Грузии оппозиция инициировала расследование коррупции судей

Депутаты от оппозиции попросили президента Грузии Саломе Зурабишвили назначить на 11 апреля внеочередное заседание парламента для рассмотрения вопроса о создании временной парламентской следственной комиссии в связи с введенными США санкциями против четырех грузинских судей, обвиненных в коррупции.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс".

Зурабишвили пока не ответила на обращение 46 оппозиционных депутатов.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник встретился с членами Совета юстиции и выразил поддержку всем судьям.

"Как глава правительства и представитель правящей партии, я полностью поддерживаю всех судей. Во время нашего правления суд стал независимым, свободным от какого-либо вмешательства, как внутреннего, так и со стороны других стран. Конечно, любое вмешательство или какое-либо влияние на судей недопустимо", - сказал Гарибашвили.

5 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении санкций в отношении четырех высокопоставленных грузинских судей - Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе. Санкции введены за коррупцию и злоупотребление должностным положением.

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