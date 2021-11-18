В парламенте Грузии обсудили напряженность на азербайджано-армянской границе

Председатель Комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе встретился со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.
Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.
Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и процессы, происходящие на Южном Кавказе.
Особое внимание было уделено напряженной ситуации на азербайджано-армянской границе. Н.Самхарадзе подчеркнул важность мирной инициативы грузинского правительства в регионе.