Софо Кацарава: В парламенте Грузии нет необходимости в проведении обсуждений относительно границ с Азербайджаном

"На данном этапе нет необходимости в проведении в парламенте обсуждений относительно вопроса грузино-азербайджанской границы".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в интервью Общественному телеканалу заявила председатель комитета по внешним связям грузинского парламента Софо Кацарава.

По ее словам, в переговорах относительно границы нельзя допускать каких-либо провокационных шагов: "Подобные шаги могут отрицательно повлиять на деятельность совместной комиссии. Комиссия активно работает как с грузинской, так и с азербайджанской стороны".

С.Кацарава напомнила о недавнем официальном визите в Азербайджан: "Между двумя странами существуют добрососедские отношения и нет нерешенных проблем. Азербайджанская сторона также придерживается этой позиции".

Отметим, что лидеры грузинской партии Во имя справедливости Эка Беселия и Звиад Квачантирадзе на прошлой неделе обратились в парламентский комитет по вопросам диаспоры и Кавказа с требованием проведения закрытых слушаний относительно комплекса "Кешикчи".