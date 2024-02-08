В парламенте Грузии началась процедура выражения доверия новому правительству

Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе начал выступление в парламенте с соболезнования семьям погибших в последние дни в результате стихийного бедствия в Аджарии и крушения воздушного шара.

Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе начал выступление в парламенте с соболезнования семьям погибших в последние дни в результате стихийного бедствия в Аджарии и крушения воздушного шара.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Грузия.

"В последние дни в Грузии стихия и несчастный случай унесли жизни 14 человек. Я присоединяюсь к соболезнованиям и выражаю поддержку семьям погибших", - сказал Кобахидзе.

Затем он представил депутатам программу будущей работы правительства. Кандидат в премьер-министры несколько раз уже заявил, что программа рассчитана на 10 месяцев, а после парламентских выборов партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в случае победы представит среднесрочную программу, рассчитанную на четыре года.

Кобахидзе представил депутатам практически тот же состав Кабмина, за исключением главы Минобороны. Ираклий Чиковани предлагается на должность министра обороны. Ранее этот пост занимал Джуаншер Бурчуладзе.