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В парламенте Грузии будет действовать желтый уровень безопасности

В парламенте Грузии будет действовать желтый уровень безопасности В здании парламента Грузии сегодня будет введен желтый уровень безопасности – вход в здание парламента для посетителей будет ограничен.
В регионе
28 июня 2024 г. 09:55
В парламенте Грузии будет действовать желтый уровень безопасности

В здании парламента Грузии сегодня будет введен желтый уровень безопасности – вход в здание парламента для посетителей будет ограничен.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении парламента в связи с дополнительными мерами безопасности.

На запланированные парламентские мероприятия (в том числе комитетские и пленарные заседания) будут допущены только лица, приглашенные соответствующими структурными единицами.

До окончания парламентских мероприятий в здании будет допущено не более трех аккредитованных групп телевещателей/телемедиа от каждой телекомпании.

"Целью данного мероприятия является обеспечение рабочей и безопасной среды в здании парламента Грузии", - говорится в заявлении законодательного органа.

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