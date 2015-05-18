В парламенте Армении возник спор

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ После 20-минутного перерыва заседание парламента Армении возобновилось. Как отмечает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

По информации, парламент после перерыва не продолжил работу. Когда спикер парламента Галуст Саакян собирался объявить о продолжении заседания, из-за дверей послышались отчаянные крики.

Отмечается, что оппозиция озвучила свою обеспокоенность предстоящим подорожанием электроэнергии, но не смогла включить вопрос в повестку дня. Спикер парламента Армении Галуст Саакян пресек попытки оппозиции выйти за рамки повестки и поднять на пленарном заседании вопрос о предстоящем подорожании электроэнергии.

После этого в парламенте и начались разногласия. Галуст Саакян последовательно отключил микрофоны нескольким представителям оппозиции. Заседание парламента Армении было прервано на 20 минут.

Напомним, что ЗАО "Армянские электрические сети" предложило увеличить стоимость электроэнергии на 10-12 центов.