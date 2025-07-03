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В парламенте Армении вновь произошла перепалка между депутатами

В парламенте Армении вновь произошла перепалка между депутатами В Национальном собрании Армении произошел спор между депутатами после выступления независимого депутата Овика Агазаряна. Он заявил, что власти Армении ухудшают отношения с Россией и стремятся в Европу.
В регионе
3 июля 2025 г. 12:10
В парламенте Армении вновь произошла перепалка между депутатами

В Национальном собрании Армении произошел спор между депутатами после выступления независимого депутата Овика Агазаряна. Он заявил, что власти Армении ухудшают отношения с Россией и стремятся в Европу.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

"Призываю российскую сторону не поддаваться провокациям с армянской стороны", - сказал он.

После его выступления депутат от фракции "Гражданский договор" Арман Егоян стал выкрикивать в его адрес критические замечания.

Вице-спикер парламента Акоп Аршакян заявил, что заявления Агазаряна отражают интересы иностранного государства, и потребовал, чтобы он покинул зал заседаний.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya ilə münasibətlər Ermənistan parlamentində deputatlar arasında mübahisə yaradıb

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