В парламенте Армении вновь произошла перепалка между депутатами

В Национальном собрании Армении произошел спор между депутатами после выступления независимого депутата Овика Агазаряна. Он заявил, что власти Армении ухудшают отношения с Россией и стремятся в Европу.

В Национальном собрании Армении произошел спор между депутатами после выступления независимого депутата Овика Агазаряна. Он заявил, что власти Армении ухудшают отношения с Россией и стремятся в Европу.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

"Призываю российскую сторону не поддаваться провокациям с армянской стороны", - сказал он.

После его выступления депутат от фракции "Гражданский договор" Арман Егоян стал выкрикивать в его адрес критические замечания.

Вице-спикер парламента Акоп Аршакян заявил, что заявления Агазаряна отражают интересы иностранного государства, и потребовал, чтобы он покинул зал заседаний.