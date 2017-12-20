Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В парламенте Армении вновь произошла драка.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, сегодня в кабинете члена постоянной парламентской комиссии по экономическим вопросам Давида Манукяна произошла потасовка между членами парламентской фракции блока "Царукян" Артуром Манукяном и Сергеем Багратяном.

Присутствовавшие при драке депутаты Давид Манукян и Грант Мадатян долго не могли их разнять, и только после продлившейся 10-15 минут потасовки стороны условились встретиться и выяснить отношения вне здания Национального Собрания.