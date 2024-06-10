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Парламент Армении может провести внеочередное заседание по вопросу об отставке правительства

Парламент Армении может провести внеочередное заседание по вопросу об отставке правительства Совет Национального собрания (парламента) Армении рассмотрит в понедельник предложение о проведении внеочередного заседания по вопросу об отставке правительства.
В регионе
10 июня 2024 г. 13:28
Парламент Армении может провести внеочередное заседание по вопросу об отставке правительства

Совет Национального собрания (парламента) Армении рассмотрит в понедельник предложение о проведении внеочередного заседания по вопросу об отставке правительства.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщил депутат фракции "Айастан" Гарник Даниелян.

"Я уверен, что предложение будет одобрено. Опытные депутаты считают это реалистичным. Наши действия законны, и мы должны использовать все наши возможности", – отметил он.

Даниелян отметил, что власти не должны мешать этому процессу.

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