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В парламенте Армении произошла словесная перепалка между Пашиняном и сыном Кочаряна

В парламенте Армении произошла словесная перепалка между Пашиняном и сыном Кочаряна Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что отличие нынешней власти от предшественников в том, что сейчас политических деятелей не убивают у подъездов домов.
В регионе
6 декабря 2023 г. 18:04
В парламенте Армении произошла словесная перепалка между Пашиняном и сыном Кочаряна

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что отличие нынешней власти от предшественников в том, что сейчас политических деятелей не убивают у подъездов домов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, так он в парламенте ответил на вопрос депутата, сына второго президента - Левона Кочаряна о том, в каких еще странах людей сажают за записи в соцсетях.

"Мы не изучали статистику других стран, но могу провести сравнение с предшествовавшими периодами в нашей стране. И можем, например, сказать, что политиков у подъездов не убивают, в народ не стреляют, результаты выборов не подтасовываются, бизнес не "отжимают", земельные участки в "Ераблуре" не присваивают", - сказал Пашинян.

Правительство в то же время следит за международными докладами и рейтингами, которые уже пятый год подряд фиксируют прогресс Армении в сфере демократии.

Кочарян-младший в ответ напомнил про смертельный наезд премьерского кортежа на беременную Сону Мнацаканян в прошлом году. Премьер же вспомнил про трагическую смерть в кафе "Поплавок" Погоса Погосяна, избитого до смерти охранниками Роберта Кочаряна.

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