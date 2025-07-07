В парламенте Армении произошла перепалка между вице-спикером и депутатом

Саркисяна обвиняют по делу о подготовке к терроризму и узурпации власти, по которому проходят архиепископ Баграт Галстанян и еще 15 человек.

В парламенте Армении произошла перепалка между вице-спикером Рубеном Рубиняном и депутатом оппозиционной фракции "Армения" Артуром Саркисяном в ходе обсуждения ходатайства Генпрокурора Анны Вардапетян о лишении депутатской неприкосновенности и возбуждении уголовного дела в отношении оппозиционера.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Саркисяна обвиняют по делу о подготовке к терроризму и узурпации власти, по которому проходят архиепископ Баграт Галстанян и еще 15 человек.

Представляя ходатайство, генпрокурор отметила, что Саркисян, вместе с Галстаняном и группой других лиц, с июля 2024 по март 2025 года готовил захват власти в стране, в том числе помогал вербовать группы для штурма правительственных зданий.

Далее депутат "Гражданского договора" Ваагн Алексанян затронул тему попытки терактов и захвата власти в Армении. Саркисян попытался с места задать ему вопрос.

Вице-спикер призвал оппозиционера замолчать, указав, что вопросы задают к нему.

"К тебе обращаюсь – замолчи. Ему (Алексаняну) дано слово, и он выступает. А ты сядь на место и успокойся!", - обратился Рубинян к Саркисяну.

После этого вице-спикер объявил предупреждение Саркисяну.