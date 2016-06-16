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    В парламенте Армении произошла перепалка

    Обсуждение закона Об административно-территориальных делениях в Армении переросло в перепалку

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Обсуждение закона "Об административно-территориальных делениях в Армении" на внеочередном заседании парламента Армении переросло в перепалку.

    Перед голосованием экс-премьер-министр Армении, депутат от оппозиционного Армянского национального конгресса Грант Багратян поспорил с депутатом от РПА Варданом Айвазяном. Депутаты попытались вмешаться для предотвращения ссоры.

    Спикер парламента Галуст Саакян призывал депутатов успокоиться.

    Национальное собрание Армении приступило к обсуждению следующего вопроса, однако противоречия депутатов продолжались.

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