В парламенте Армении произошла перепалка

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Обсуждение закона "Об административно-территориальных делениях в Армении" на внеочередном заседании парламента Армении переросло в перепалку.

Перед голосованием экс-премьер-министр Армении, депутат от оппозиционного Армянского национального конгресса Грант Багратян поспорил с депутатом от РПА Варданом Айвазяном. Депутаты попытались вмешаться для предотвращения ссоры.

Спикер парламента Галуст Саакян призывал депутатов успокоиться.

Национальное собрание Армении приступило к обсуждению следующего вопроса, однако противоречия депутатов продолжались.