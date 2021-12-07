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В парламенте Армении произошла драка

В парламенте Армении произошла драка Потасовка между депутатами "Гражданского договора" и помощниками парламентариев от блока "Айастан" ("Армения") произошла сегодня в кабинете вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна. Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом расска
В регионе
7 декабря 2021 г. 18:08
В парламенте Армении произошла драка

Потасовка между депутатами "Гражданского договора" и помощниками парламентариев от блока "Айастан" ("Армения") произошла сегодня в кабинете вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна. Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом рассказала помощница вице-спикера от оппозиции Ишхана Сагателяна Сюне Геворкян.

"Я шла в кабинет и услышала шум и крики. Они вызвали наших ребят к себе в комнату и избили. Я узнала Грачья Акопяна, Ваагна Алексаняна. Сисак Габирелян тоже там стоял. Наших ребят били", - отметила она.

В беседе с журналистами Акопян опроверг свое участие в инциденте. Он также заявил, что не знает, кто был зачинщиком драки и кто во всем этом виноват.

"Когда я дошел до места, драка уже началась", - заявил он.

К месту инцидента подошел и спикер Ален Симонян, который заявил журналистам, что вообще не в курсе произошедшего и пришел в кабинет Рубиняна, чтобы выяснить, что случилось.

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Версия на английском языке Brawl occurs in Armenian parliament
Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamentində dava olub

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