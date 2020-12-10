Армения увеличит расходы на оборону

В парламенте Армении принят госбюджет на следующий год

Парламент Армении сегодня принял проект государственного бюджета на 2021 год. За проголосовали 84 депутата, против -14. Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские источники.

В частности, предлагается сохранить и даже увеличить расходы на оборону и социальное обеспечение. Вместе с тем, немного сократятся расходы на науку и культуру – в основном по линии массовых мероприятий, отмененных из-за коронавируса.

Расходы на оборону увеличатся примерно на 10,1 миллиарда драмов, примерно до 218 миллиардов (около 430 миллионов долларов США). При этом финансирование оборонных технологий в 2021 году увеличится почти на 20%, но в абсолютных цифрах останется сравнительно небольшим (4,5 миллиарда драмов, или чуть меньше 10 миллионов долларов США).

Расходы на здравоохранение останутся практически на уровне 2020 года (вырастут всего на 2%).

По сравнению с предыдущими годами, вырастут затраты на обслуживание госдолга. Если в 2017-18 годах они не превышали 140 миллиардов драмов (около 275 миллионов долларов США), то в 2020 году они должны составить 168 миллиардов драмов, а в 2021-м предусмотрены примерно в 192 миллиарда. Это чуть больше 10% всех расходов бюджета.

По состоянию на конец 2021 года, объем долга правительства составит около 8,7 миллиарда долларов США, или 63,2% ВВП. За год долговая нагрузка вырастет примерно на 400 миллионов долларов.