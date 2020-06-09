В парламенте Армении потребовали отставки Пашиняна

Глава второй по численности политической силы парламента Армении — оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По его мнению, действующему правительству было предоставлено время на выполнение данных обещаний, однако они не выполнили их.

"Нет инвестиций, не развивается экономика, борьба с коронавирусом провалена", — заявил Царукян.

При этом в третьей по численности в парламенте партии "Светлая Армения", также посчитали, что правительство Армении не может проводить реформы в стране. Однако там заявили, что не вели переговоров с партией "Процветающая Армения", но и не исключили такую возможность.