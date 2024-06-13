В парламенте Армении между спикером и депутатом произошел конфликт

Во время заседания парламента Армении произошел инцидент между спикером Аленом Симоняном и депутатами фракции "Айастан".

Во время заседания парламента Армении произошел инцидент между спикером Аленом Симоняном и депутатами фракции "Айастан".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, причиной конфликта стало заявление депутатов Сейрана Оганяна и Гегама Назаряна о том, что их не пропустили в здание через вход на улице Демирчяна.

Назарян встал и начал кричать, что его не пускают в парламент, в отличие от депутатов "Гражданского договора". Это привело к перепалке.

Спикер Ален Симонян призвал Назаряна либо покинуть заседание, либо сесть. Назарян ответил: "Я ухожу, но не врите". Вслед уходящему Назаряну Симонян бросил, что тот "сам рассказывает здесь сказки".

После этого к креслу спикера подошел Сейран Оганян и заявил, что Симонян лжет и что его самого не пустили через этот вход.

Симонян ответил: "Ты сам врешь, уйди отсюда. Спустись, ты не имеешь права здесь находиться."