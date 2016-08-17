Парламент Турции обсудит вопрос выплаты Тель-Авивом Анкаре компенсации в размере 20 млн. долларов

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Соглашение о нормализации турецко-израильских отношений внесено на ратификацию в парламент Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, согласно документу, Израиль в течение 25 дней выплатит Турции компенсацию в размере 20 млн. долларов.

В то же время, израильские военные не будут привлекаться к юридической и уголовной ответственности. Израиль, в свою очередь, ослабит эмбарго на гуманитарную помощь Палестине.

Отметим, что израильское правительство 29 июня ратифицировало соглашение о нормализации двусторонних отношений. Израиль извинился перед Турцией за произошедший инцидент.

Напомним, что отношения двух стран прерваны 31 мая 2010 года, когда израильские военные перехватили турецкое судно "Мави Мармара" с гуманитарной помощью на борту для Палестины. Инцидент привел к гибели девяти турецких граждан.