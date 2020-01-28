​В парламент Ирана представлена инициатива о выходе страны из ДНЯО

В парламент Ирана представлена инициатива о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что неизвестно, когда пройдет голосование по данной инициативе.

Власти Ирана прежде неоднократно говорили, что не намерены обзаводиться ядерным оружием.

В мае прошло года США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и ввели санкции против Тегерана, который в ответ перестал соблюдать некоторые ограничения по обогащению урана в рамках этого договора.

Западные СМИ пишут, что угроза выхода Ирана из ДНЯО могла бы стать серьёзным шагом назад в борьбе с распространением ядерного оружия.