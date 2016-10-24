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    Три партии получили места в парламенте Грузии по партийным спискам по итогам выборов

    Остальные политические объединения не смогли набрать необходимых для прохождения в парламент 5% голосов избирателей

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Три партии получили места в парламенте Грузии по партийным спискам в результате выборов, которые состоялись 8 октября.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили сегодня в  ЦИК Грузии, обнародовавшей окончательные результаты голосования.

    Партия "Грузинская мечта" (ГМ) получила 48,7% голосов избирателей, партия "Единое национальное движение" (ЕНД) - 27,1%, а блок "Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили - Альянс патриотов Грузии" - 5,0%.

    Остальные политические объединения, которые приняли участие на выборах, не смогли набрать 5% голосов избирателей, необходимые по законам Грузии для прохождения в парламент.

    По окончательным данным выборов, из 77 мест в парламенте по партийным спискам ГМ получила 44 места, ЕНД - 27 мест, а "Альянс патриотов Грузии" - шесть мест.

    Парламент Грузии состоит из 150 депутатов: 77 избираются по партийным спискам, а 73 - по одномандатным округам.

    По данным ЦИК, в 23-х из 73-х одномандатных округов победили кандидаты от ГМ. В остальных 50 одномандатных округах ни один из кандидатов не набрал больше 50%+1 голос, необходимый для выявления победителя, поэтому в них состоится второй тур, который запланирован на 30 октября. 

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