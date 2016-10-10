В парламент Грузии проходят три партии - ЦИК

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия Грузии сообщила о завершении подсчета голосов на всех избирательных участках.

Как передает Report со ссылкой на "Грузия online" на данный момент обработано 100% данных с участков.

Согласно данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" на выборах по пропорциональной системе набрала 48,65% голосов избирателей, а оппозиционная партия "Единое национальное движение" - 27,12% голосов.

Пятипроцентный барьер преодолела также партия "Альянс патриотов Грузии". Таким образом в парламент, по последним результатам подсчета голосов, прошли три партии.

Данные подсчитаны с 3702 избирательных участков.

Участие в парламентских выборах принимали 25 избирательных субъектов - 19 партий и 6 блоков.

Депутаты 150-местного парламента избираются на четыре года. Выборы проходят по смешанной избирательной системе - 77 человек избираются по партийным спискам (по пропорциональной системе), 73 - по одномандатным округам (по мажоритарной системе).