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    В парламент Грузии проходят три партии - ЦИК

    Данные подсчитаны с 3702 избирательных участков

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия Грузии сообщила о завершении подсчета голосов на всех избирательных участках.

    Как передает Report со ссылкой на "Грузия online" на данный момент обработано 100% данных с участков.

    Согласно данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" на выборах по пропорциональной системе набрала 48,65% голосов избирателей, а оппозиционная партия "Единое национальное движение" - 27,12% голосов.

    Пятипроцентный барьер преодолела также партия "Альянс патриотов Грузии". Таким образом в парламент, по последним результатам подсчета голосов, прошли три партии.

    Данные подсчитаны с 3702 избирательных участков.

    Участие в парламентских выборах принимали 25 избирательных субъектов - 19 партий и 6 блоков.

    Депутаты 150-местного парламента избираются на четыре года. Выборы проходят по смешанной избирательной системе - 77 человек избираются по партийным спискам (по пропорциональной системе), 73 - по одномандатным округам (по мажоритарной системе).

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