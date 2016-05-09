На параде в Москве приняли участие более 10 тыс. военнослужащих, свыше 100 единиц вооружения и техники

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Москве на Красной площади прошел военный парад в честь 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает Report, по данным Минобороны России, в параде были задействованы более 10 тыс. военнослужащих, свыше 100 единиц современного вооружения и военной техники.

В параде впервые участвовал сводный парадный расчет женщин-военнослужащих Военного университета министерства обороны и Военной академии имени генерала армии Хрулёва.

Прохождение техники открыл легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34, за ним последовала колонна бронеавтомобилей "Тигр", новейшие танки "Армата", установки "Мста-С" и "Коалиция-СВ" и другие боевые машины.

Также над Красной площадью пролетела 71 воздушная боевая машина - по количеству лет, минувших после окончания Великой Отечественной войны.

На центральной трибуне присутствовал президент России Владимир Путин, а также ветераны, представители общественных организаций и иностранные гости.

По подсчетам издания РБК, нынешний парад стал самым скромным за последние три года.

В прошлом году в юбилейном параде в честь 70-летия Победы было задействовано более 16,5 тыс. человек и 194 единицы военной техники.