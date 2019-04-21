В Панкисском ущелье Грузии в столкновениях пострадали более 40 человек - ОБНОВЛЕНО

Медицинская помощь после столкновений правоохранителей и жителей Панкисского ущелья, протестующих строительство ГЭС в Грузии, понадобилась более чем 40 людям.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает грузинский Первый канал.

"Пострадавшие при столкновениях 30 человек остаются в Телавской реферальной клинике, среди них 27 правоохранителей, один журналист и два участника акции", - заявила директор клиники Хатуна Чониашвили журналистам.

По её словам, состояние здоровья всех пациентов стабильное, основную часть из них выпишут в течение вечера. Хирургическое вмешательство никому не понадобилось.

*** 19:02

В результате столкновений жителей Панкисского ущелья в Грузии с сотрудниками полиции пострадали 27 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель главы департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

"К этому времени, по нашей информации, скорую медицинскую помощь получили 27 человек, в том числе 12 местных жителей и 15 сотрудников отряда специального назначения. Восемь пострадавших сотрудников МВД переведены в клиники", - заявил Челидзе.

По его словам, ведомство намерено в течение дня предоставлять данные о происходящем.

Согласно информации, в Панкисском ущелье местные выступают против строительства новой гидроэлектростанции "Хадори-3", требуя остановить работы.