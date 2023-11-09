В Палату представителей США внесли статью об импичменте главы МВБ

Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) поставила в Конгрессе США вопрос об импичменте главы министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Алехандро Майоркаса.

Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) поставила в Конгрессе США вопрос об импичменте главы министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Алехандро Майоркаса.

Как передает Report , об этом конгрессвумен написала на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Я только что внесла в Конгресс для рассмотрения в приоритетном порядке статью об импичменте министра Майоркаса, -говорится в сообщении. - Полное пренебрежение жизнями американцев, продемонстрированное министром Алехандро Майоркасом, больше нельзя игнорировать. Время для новых слушаний и этапов рассмотрения этого дела прошло".

Тейлор Грин отметила, что накануне в штате Джорджия двое граждан США были застрелены торговцами людьми.

"Американцев убивают просто за то, что они едут повидаться со своими семьями. Жизни потеряны навсегда. Это должно волновать всех. Это не политический вопрос", - подчеркнула законодательница, вновь призвав к отставке Майоркаса.