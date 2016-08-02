В Пакистане закроются частные школы и колледжи, связанные с Фетхуллахом Гюленом

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В Пакистане закроют турецкие образовательные учреждения, связанные с террористической организацией FETÖ.

Как сообщает Report со ссылкой на Yeni Akıt, закрыты будут частные школы и колледжи, имеющие связи с руководителем террористической организацией FETÖ Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым в попытке госпереворота в Турции. Эти заведения действовали в Пакистане под брендом "Pakturk".

В этих учреждениях работали более 1500 учителей и получали образование более 11 тыс. учеников.

До этого, подобные образовательные учреждения были закрыты в Сомали.