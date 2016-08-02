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    В Пакистане закроются частные школы и колледжи, связанные с Фетхуллахом Гюленом

    В этих образовательных учреждениях работали более 1500 учителей и получали образование более 11 тыс. учеников

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В Пакистане закроют турецкие образовательные учреждения, связанные с террористической организацией FETÖ.

    Как сообщает Report со ссылкой на Yeni Akıt, закрыты будут частные школы и колледжи, имеющие связи с руководителем  террористической организацией FETÖ Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым в попытке госпереворота в Турции. Эти заведения действовали в Пакистане под брендом "Pakturk".

    В этих учреждениях работали более 1500 учителей и получали образование более 11 тыс. учеников.

    До этого, подобные образовательные учреждения были закрыты в Сомали.

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