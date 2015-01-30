Число жертв взрыва в мечети Пакистана возросло до 49 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва в пакистанском округе Шикарпур провинции Синд возросло до 49 человек, число раненых составило 55. Как сообщает Report cо ссылкой на пакистанские СМИ, больница Шикарпура опубликовала список погибших и пострадавших.

Как сообщается, 46 погибших уже были опознаны, личность троих еще предстоит установить.





Первоначальная версия опубликована в 16:40

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В результате взрыва в пакистанском округе Шикарпур провинции Синд погибли по меньшей мере 20 человек, 50 получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает Report со ссылкой на "DAWN", взрыв произошел в мечети.

На место происшествия прибыли спасатели. Ответственные за нападение пока не выявлены.