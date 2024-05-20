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Премьер Пакистана объявил однодневный траур в стране в связи с гибелью президента Ирана

Премьер Пакистана объявил однодневный траур в стране в связи с гибелью президента Ирана Премьер Пакистана Шахбаз Шариф объявил однодневный траур в стране в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождавших его официальных лиц при крушении вертолета.
В регионе
20 мая 2024 г. 11:03
Премьер Пакистана объявил однодневный траур в стране в связи с гибелью президента Ирана

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф объявил однодневный траур в стране в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождавших его официальных лиц при крушении вертолета.

Как сообщает Report, об этом Шариф написал на своей странице в соцсети "Х".

В своей публикации Шариф выразил соболезнования иранскому народу и подчеркнул, что в Пакистане также будет объявлен однодневный траур в знак солидарности с Исламской Республикой.

"Пакистан имел удовольствие принимать президента Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна с визитом менее месяца назад. Они были хорошими друзьями Пакистана. В Пакистане также будет объявлен день траура, флаги страны будут приспущены в знак уважения к погибшим и в знак солидарности с братским Ираном", - написал он.

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Версия на английском языке Pakistan declares day of mourning to honor Iran president
Версия на азербайджанском языке Pakistanda İran Prezidentinin faciəvi ölümü ilə əlaqədar birgünlük matəm elan edilib

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