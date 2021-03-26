В Пакистане набирает популярность песня о дружбе с Азербайджаном и Турцией

Пакистанский композитор и музыкант Асад Курейши написал песню на тему дружбы Пакистана с Турцией и Азербайджаном

Пакистанский композитор и музыкант Асад Курейши написал песню на тему дружбы Пакистана с Турцией и Азербайджаном.

Как передает Report, молодой артист, назвавший песню "Dil Hai Turkey, Pakistan, Jan Hai Azerbaijan" (Дорогие моему сердцу Турция и Пакистан, моя душа - Азербайджан), также подготовил музыкальный клип на турецком языке и урду, после чего представил широкой публике и разместил в Интернете.

В клипе, снятом в пакистанском городе Лахор, также использованы кадры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Имран Ханом.

В клип также включены отрывки из популярных турецких сериалов "Воскресший Эртугрул" (Diriliş Erturul) и "Основание Осман" (Kuruluş Osman), а также изображения исторических достопримечательностей Стамбула.

В беседе с агентством "Анадолу" Курейши рассказал, что его песня - дань уважения дружественным отношениям между тремя странами.

"Моя песня - подарок пакистанского народа турецким и азербайджанским братьям. В песне я упоминаю также об Азербайджане, чтобы проживающие в моей стране люди знали, что Азербайджан всегда оказывает поддержку Турции", - сказал артист.