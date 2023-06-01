В отсутствие Пашиняна приняли решение о финансировании офиса после окончания срока его полномочий

Срок полномочий премьер-министра Армении еще не истек, но у него уже есть виртуальный офис, в котором есть виртуальные сотрудники с вполне реальными зарплатами.

Срок полномочий премьер-министра Армении еще не истек, но у него уже есть виртуальный офис, в котором есть виртуальные сотрудники с вполне реальными зарплатами.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Одним из решений, принятых сегодня на заседании правительства Армении, утверждены оклады будущих сотрудников аппарата премьер-министра после его ухода с поста. Соответственно, им планируется выплачивать ежемесячную зарплату в размере 507 тыс. 520 (около 1 328 долларов), 407 тыс. 680 (1 066) и 274 тыс. 560 (728) драмов.

В офисе будет 3 сотрудника, то есть годовой фонд заработной платы составит 14,8 млн драмов (38 тыс. долларов), не считая пенсии отставного премьер-министра в размере 70% от действующей зарплаты премьер-министра и суммы, необходимой для приобретения услуг и товаров, связанных с текущей деятельностью офиса, расчет которой на данном этапе, по мнению правительства, осуществить невозможно. Вместо этого было подсчитано, что годовая арендная плата за помещение для офиса обойдется государственному бюджету в 2 млн драмов в год.

Примечательно, что решение принимается на заседании, на котором сам премьер-министр Пашинян отсутствует, поскольку находится за границей.

Закон "Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц" был изменен в мае 2022 года. Таким образом, к офисам отставных президентов был добавлен институт канцелярии премьер-министра в отставке.

После внесения поправок в закон было закреплено, что президентам в отставке предоставляется личная государственная охрана сроком на 7 лет, премьер-министрам - на 10 лет. Но при необходимости сроки могут быть продлены.

Отставному премьер-министру, как и президентам, будет предоставлен меблированный офис, автомобиль, аппарат из 3 человек и пенсия в размере 70% от действующей зарплаты главы кабмина.

Кроме того, во время визитов экс-президента и экс-премьер-министра в другие страны общей продолжительностью до 20 дней в течение года их охрана также будет обеспечена за счет государства - сотрудникам ППС будут выплачиваться командировочные.