В отношениях Азербайджана с государствами Центральной Азии открываются новые горизонты

Благодаря мудрой и дальновидной политике Президента Ильхама Алиева, в частности, после 44-дневной Отечественной войны, Азербайджан нарастил свой авторитет в мире, стал надежным партнером, ведущим региональным и международным актором, а число стран, желающ

Благодаря мудрой и дальновидной политике Президента Ильхама Алиева, в частности, после 44-дневной Отечественной войны, Азербайджан нарастил свой авторитет в мире, стал надежным партнером, ведущим региональным и международным актором, а число стран, желающих сотрудничать с ним, постоянно растет. Приглашение главы государства в качестве специального гостя на различные международные мероприятия в последние годы, в том числе на саммит стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, 31-й саммит Лиги арабских государств, пленарное заседание 6-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CВМДА), саммит Европейского политического сообщества является ярким показателем растущего международного авторитета Азербайджана и его возрастающей роли на мировой арене. Сегодня Президент Ильхам Алиев в качестве почетного гостя примет участие в 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Таджикистане. Впервые в Консультативной встрече принимает участие глава страны, расположенной за пределами региона. Это наглядный пример личного авторитета главы государства и высокой оценки вклада нашей страны в обеспечение мира и безопасности, расширение сотрудничества на международной арене.

Отметим, что в рамках мероприятия запланированы встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также выступление главы государства на Консультативной встрече.

Report представляет обзор связей нашей страны с государствами Центральной Азии.

Сегодня сотрудничество с тюркским миром, а также со странами Центральной Азии занимает особое место во внешней политике Азербайджана. Отмечая, что Азербайджан поддерживает активный диалог со странами Центральной Азии, глава государства сказал: "Азербайджан не является среднеазиатской страной, но он тесно связан с Центральной Азией в историческом и культурном, а сейчас еще и в политическом плане. ...Я думаю, что Центральная Азия и Азербайджан в будущем будут более интегрированы. Потому что, конечно, сегодня прежде всего вопросы транспортной безопасности и доступа на экспортные рынки приобретают большую важность для стран Центральной Азии, чем когда-либо. ...Мы определенно прилагаем все усилия, чтобы внести свой вклад в региональное сотрудничество между Центральной Азией и Азербайджаном. ...Со странами Центральной Азии, такими как Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан, мы вместе с Турцией состоим в Организации тюркских государств. С Таджикистаном, как я уже сказал, мы поддерживаем очень активный политический и экономический диалог. Это своего рода реальность сегодняшнего времени. Конечно, важно еще больше активизироваться. …За последние два года уровень моего взаимодействия с центральноазиатскими партнерами, а также количество взаимных визитов поддерживалось на беспрецедентно высоком уровне".

Освободив Карабах и Восточный Зангезур от армянской оккупации во время Отечественной войны в 2020 году, Азербайджан создал прекрасную возможность для обеспечения географических связей между странами тюркского мира. Включение пункта об открытии Зангезурского коридора в трехстороннее Заявление от 10 ноября 2020 года и выполнение этого положения свяжут тюркские государства географически и сформируют единый маршрут, пролегающий с Востока на Запад, который будет во многом способствовать удобной, быстрой и экономически выгодной транспортировке грузов по протяженной территории.

В результате реформ, проводимых под мудрым руководством Президента Ильхама Алиева, Азербайджан стал важным связующим звеном между Востоком и Западом. Крайне важное значение для перевозок между Европой и Азией имеет развитие в нашей стране транспортно-логистической сети, в том числе строительство и расширение Алятского морского торгового порта, расширение деятельности судостроительного завода, а также наличие принадлежащего Азербайджану крупнейшего торгового флота на Каспии. Возросшие транзитные возможности Азербайджана тоже окажут положительное влияние на развитие стран Центральной Азии и тюркских государств, расположенных в этом регионе.

Взаимные визиты на высоком уровне являются одним из факторов, характеризующих развивающиеся и расширяющиеся отношения между Азербайджаном и странами Центральной Азии. Неслучайно, что в течение последних двух-трех лет Президент Ильхам Алиев регулярно совершает визиты в государства Центральной Азии, а главы стран региона приезжают в Азербайджан. Подписанные в ходе визитов документы служат прочной основой для укрепления сотрудничества между странами. В результате этого за первые пять месяцев текущего года наблюдался рост объема товарооборота Азербайджана со странами Центральной Азии.

Государства Центральной Азии также придают большое значение связям с Азербайджаном, который является близкой, дружественной, братской страной. Неслучайно страны этого региона поддержали правое дело Азербайджана во время Отечественной войны и послевоенный период. На днях Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан заявили, что не признают "президентские выборы", проведенные так называемой структурой в Карабахском регионе Азербайджана. Страны региона продолжают вносить свой вклад в восстановительные работы, проводимые на наших освобожденных от оккупации территориях. В этой связи особо следует отметить открытие средней школы номер 1 имени Мирзы Улугбека, построенной в Физули и ставшей подарком Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от имени узбекского народа. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, совершивший свой первый государственный визит в Азербайджан, подчеркнул, что уделяет большое внимание связям с нашей страной, и сказал: "Азербайджан – одна из самых близких стран, отношения с которой вышли для нас на совершенно новый этап. Я совершаю свой первый государственный визит, потому что мы действительно два близких народа, две близкие страны, и наши личные отношения подняли наши связи на совершенно новый уровень. ...Как близкий сосед и близкая страна мы всегда гордимся и радуемся успехам Азербайджана и мудрой политике, проводимой под Вашим руководством. Действительно в Узбекистане следят и гордятся авторитетом Азербайджана на международной арене, его успехами во всех сферах в последние годы".

В то же время Казахстан построит в Физули Центр развития творчества имени Курмангазы.

В связях нашей страны с Центральной Азией особое значение имеют отношения с тюркским миром. Президент Ильхам Алиев заявил, что укрепление связей со странами-членами Организации тюркских государств во всех сферах является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Глава нашего государства сказал, что Азербайджан всегда вносил свой вклад в процесс объединения тюркского мира и в будущем будет оставаться приверженцем идеям единства тюркского мира.

Напомним, что Азербайджан, который в 2019-2021 годах успешно председательствовал в Совете сотрудничества тюркоязычных государств (Организации тюркоязычных государств), в период своего председательства приложил серьезные усилия для дальнейшего укрепления дружбы, братства и сотрудничества между странами-членами. Тот факт, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) превратился в Организацию тюркских государств (ОТГ) и получил статус международной организации, является наглядным примером дальновидной политики и напряженной работы, которую уже много лет проводят Азербайджан и Турция.

Усилия Азербайджана по укреплению единства тюркского мира высоко оценены странами-членами Организации тюркских государств. В результате этого на саммите организации в Стамбуле в 2021 году Президенту Ильхаму Алиеву был вручен Высший орден тюркского мира.

Все сказанное еще раз свидетельствует о том, что новые горизонты, открывающиеся в связях между Азербайджаном и странами Центральной Азии, сулят хорошие перспективы на будущее. Сегодня Азербайджан, вносящий значительный вклад в энергетическую безопасность Европы, является важной транзитной страной и надежным партнером между Востоком и Западом, в том числе странами Центральной Азии. Можно с уверенностью сказать, что международные связи Азербайджана будут расширяться, а его значительная роль как важной транзитной страны между Востоком и Западом, а также надежного поставщика энергоносителей в Европу сохранится и в дальнейшем.