Сына бывшего замначальника генштаба ВС Армении задержали за наркотики

Сын бывшего первого заместителя начальника Генштаба ВС Армении генерал-лейтенанта Энрико Априамова Геворк Априамов был задержан после аварии в Ереване.

Сын бывшего первого заместителя начальника Генштаба ВС Армении генерал-лейтенанта Энрико Априамова Геворк Априамов был задержан после аварии в Ереване.

Как передает Report , об этом сообщает Shamshyan.com.

22 августа 38-летний Геворк Априамов, управлявший транспортным средством марки Hyundai Sonata, столкнулся с автомобилем марки Opel на улице Шопрона. Прибывшим на место происшествия полицейским он объяснил, что потерял управление автомобилем из-за плохого самочувствия. Его доставили в медцентр "Эребуни", однако Априамов отказался от медицинской помощи.

Патрульные вернулись с Априамовым на место происшествия. При досмотре его транспортного средства правоохранители обнаружили пипетки и вещество, похожее на наркотики. Априамова доставили в отделение полиции Нор Норка, а материалы дела были переданы в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело.

Отмечается, что в 2018 году Априамов уже был участником ДТП на Hyundai Sonata: тогда он выехал на встречную полосу на улице Алабяна, врезался в ограду военного училища имени Монте Мелконяна и оказался на его территории.