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В отношении S7 возбудили административное дело за отказ перевозить пассажиров

В отношении S7 возбудили административное дело за отказ перевозить пассажиров Новосибирская транспортная прокуратура внесла представление руководству авиакомпании S7 за отказ в перевозке 12 пассажиров рейса из Новосибирска в Душанбе. В отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении.
В регионе
20 марта 2023 г. 10:33
В отношении S7 возбудили административное дело за отказ перевозить пассажиров

Новосибирская транспортная прокуратура внесла представление руководству авиакомпании S7 за отказ в перевозке 12 пассажиров рейса из Новосибирска в Душанбе. В отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ведомстве.

"Установлено, что в феврале 2023 года в международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина авиакомпания в отсутствие законных оснований отказала в одностороннем порядке 12 гражданам в авиаперевозке по маршруту Новосибирск - Душанбе ввиду отсутствия свободных мест на борту воздушного судна", - говорится в сообщении.

В этой связи Новосибирской транспортной прокуратурой генеральному директору авиакомпании внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ ("Оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно").

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