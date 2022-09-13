В отношении министра энергетики Кыргызстана возбудили два уголовных дела

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила в отношении министра энергетики республики Доскула Бекмурзаева два уголовных дела.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила в отношении министра энергетики республики Доскула Бекмурзаева два уголовных дела.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе главного надзорного органа страны.

"В отношении министра энергетики Бекмурзаева возбуждены два уголовных дела, он подозревается в злоупотреблении должностным положением", - заявил представитель ведомства.

По его данным, в 2021-2022 годах министр отправил за счет бюджета сотрудников в заграничные командировки в ОАЭ, Турцию, Узбекистан и Россию. Причем, данные лица "не являлись специалистами в соответствующей отрасли".

"Кроме того, Бекмурзаев во время капитального ремонта объектов оздоровительного комплекса "Теплые ключи" причинил ущерб частной фирме на сумму более 15 млн сомов (около 190 тыс. долларов). Действия чиновника привели к грубому нарушению интересов государства и частных лиц", - пояснили в Генпрокуратуре.