О нас

В отношении министра энергетики Кыргызстана возбудили два уголовных дела

В отношении министра энергетики Кыргызстана возбудили два уголовных дела Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила в отношении министра энергетики республики Доскула Бекмурзаева два уголовных дела.
В регионе
13 сентября 2022 г. 10:08
В отношении министра энергетики Кыргызстана возбудили два уголовных дела

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила в отношении министра энергетики республики Доскула Бекмурзаева два уголовных дела.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе главного надзорного органа страны.

"В отношении министра энергетики Бекмурзаева возбуждены два уголовных дела, он подозревается в злоупотреблении должностным положением", - заявил представитель ведомства.

По его данным, в 2021-2022 годах министр отправил за счет бюджета сотрудников в заграничные командировки в ОАЭ, Турцию, Узбекистан и Россию. Причем, данные лица "не являлись специалистами в соответствующей отрасли".

"Кроме того, Бекмурзаев во время капитального ремонта объектов оздоровительного комплекса "Теплые ключи" причинил ущерб частной фирме на сумму более 15 млн сомов (около 190 тыс. долларов). Действия чиновника привели к грубому нарушению интересов государства и частных лиц", - пояснили в Генпрокуратуре.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanın energetika nazirinə qarşı cinayət işi açılıb

Экслюзивные новости

Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
8 сентября 2022 г. 13:11
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
8 сентября 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi