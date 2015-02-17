В отеле армянского депутата обнаружили притон

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    Полиция Еревана произвела проверку в офисе районной организации партии Процветающая Армения

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В одном из офисов районной организации партии "Процветающая Армения" прошли проверки.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в результате проверок арестован руководитель офиса Артур Мамоян, подозреваемый в хранении оружия.
    Кроме того, в ночь на вторник также были проведены проверки в гостиничном комплексе, принадлежащем депутату Национального Собрания от ППА Рубену Геворкяну. По некоторым данным, оттуда в отделение полиции были доставлены несколько женщин, которых подозревают в занятии проституцией.

    Отметим, что партия "Процветающая Армения" считается оппозиционной. 

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