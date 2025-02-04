В отчете Минтранспорта Казахстана опубликованы снимки потерпевшего крушение самолета AZAL

Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет по расследованию происшествия с воздушным судном Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет по расследованию происшествия с воздушным судном Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Как передает казахстанское бюро Report, в отчете, опубликованном на сайте ведомства, содержатся снимки фрагментов потерпевшего крушение самолета.

"Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму", - отмечают эксперты.



В отчете также указывается, что Комиссией по расследованию в присутствии Уполномоченных представителей Бразилии, Азербайджана и правоохранительных органов Казахстана из глухих повреждений самолета было извлечено большое количество посторонних объектов. Отмечается, что для определения характера и происхождения сквозных повреждений, вызванных посторонними объектами, будут проведены соответствующие исследования и экспертизы.



В отчете содержатся фотографии с доказательствами повреждений электрической проводки управления привода стабилизатора (триммера по тангажу) до столкновения с земной поверхностью, вероятно вызванные внешними объектами. Следствием данных повреждений будет неработоспособность первого и второго канала триммирования по углу тангажа, говорится в тексте.

Опубликованы также фотографии и график, содержащие доказательства повреждений гидравлических систем 1, 2 и 3 до столкновения с земной поверхностью, вероятно, вызванные внешними объектами, проникшими в компоненты ВС. Отмечается, что следствием данных повреждений будет потеря гидравлической жидкости/давления.

