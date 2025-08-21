В Оше открылось генеральное консульство Казахстана

В Оше открылось генеральное консульство Казахстана

В преддверии официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан состоялась церемония открытия генерального консульства Казахстана в городе Ош.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Казахстана.

В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев, первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Асеин Исаев, а также представители общественности и деловых кругов.

Конуспаев подчеркнул, что открытие консульства символизирует прочные добрососедские и братские отношения между странами и станет важным шагом для укрепления сотрудничества. Исаев отметил, что консульство подтверждает углубление союзнических связей и придает новый импульс двустороннему взаимодействию.

Мэр Оша Женишбек Токторбаев сообщил, что в честь 180-летия казахского поэта Абая Кунанбайулы одна из улиц города будет названа его именем.