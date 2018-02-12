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    В Орск прибыли медики для взятия ДНК проб родственников жертв крушения Ан-148

    Среди пассажиров был один гражданин Азербайджана Намиг Гахраманов

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Медики из Москвы прибыли в Орск, чтобы взять образцы ДНК у родственников погибших в катастрофе Ан-148 для проведения генетической экспертизы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Сегодня из Москвы прилетела команда медиков, которая будет помогать местным коллегам в заборе проб ДНК у родственников погибших орчан. С ними прилетела бригада высококвалифицированных психологов, которые имеют опыт, работая с людьми, испытавшими стресс от потери близких", - говорится в сообщении пресс-службы  администрации Оренбургской области.

    Напомним, что самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва - Орск разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

    Среди пассажиров был один гражданин Азербайджана Намиг Гахраманов.

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