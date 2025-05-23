В Орловской области потерпел крушение вертолет Ми-8, экипаж погиб

Вертолет упал на территорию заброшенного химического предприятия около поселка Нарышкино (Орловская область).

В Орловской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-8, экипаж погиб.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Московского военного округа.

Предварительная причина крушения - техническая неисправность.

Отмечается, что вертолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

16.21

Вертолет упал на территорию заброшенного химического предприятия около поселка Нарышкино (Орловская область).

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

По данным Telegram-канала Mash, разбился вертолет Ми-8, на борту которого находились пилот и бортмеханик.