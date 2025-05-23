В Орловской области потерпел крушение вертолет Ми-8, экипаж погиб

В Орловской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-8, экипаж погиб.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Московского военного округа.
Предварительная причина крушения - техническая неисправность.
Отмечается, что вертолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.
16.21
Вертолет упал на территорию заброшенного химического предприятия около поселка Нарышкино (Орловская область).
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
По данным Telegram-канала Mash, разбился вертолет Ми-8, на борту которого находились пилот и бортмеханик.