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В Орловской области потерпел крушение вертолет Ми-8, экипаж погиб

В Орловской области потерпел крушение вертолет Ми-8, экипаж погиб Вертолет упал на территорию заброшенного химического предприятия около поселка Нарышкино (Орловская область).
В регионе
23 мая 2025 г. 16:57
В Орловской области потерпел крушение вертолет Ми-8, экипаж погиб

В Орловской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-8, экипаж погиб.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Московского военного округа.

Предварительная причина крушения - техническая неисправность.

Отмечается, что вертолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

16.21

Вертолет упал на территорию заброшенного химического предприятия около поселка Нарышкино (Орловская область).

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

По данным Telegram-канала Mash, разбился вертолет Ми-8, на борту которого находились пилот и бортмеханик.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada helikopter qəzaya uğrayıb, ekipaj həlak olub - YENİLƏNİB

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