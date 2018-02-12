В Оренбургской области объявлен траур по погибшим в крушении Ан-148

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Траур по погибшим в результате крушения самолета Ан-148 в Подмосковье объявлен 12 февраля в Оренбургской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ издал губернатор региона Юрий Берг.

"Объявить 12 февраля 2018 года днем траура в Оренбургской области. В день траура на всей территории Оренбургской области приспустить государственные флаги Российской Федерации и флаги Оренбургской области", - говорится в указе губернатора.

Также в понедельник, как сообщили ТАСС в пресс-службах Оренбургской и Саратовской епархий, во всех храмах регионов пройдут поминальные службы.