О нас

В Оренбургской области эвакуированы свыше 4 тыс. человек из-за паводка

В Оренбургской области эвакуированы свыше 4 тыс. человек из-за паводка Более 2,5 тыс. домов подтоплены в результате паводка в Оренбургской области, из зоны ЧС эвакуированы 4 208 человек.
В регионе
6 апреля 2024 г. 09:18
В Оренбургской области эвакуированы свыше 4 тыс. человек из-за паводка

Более 2,5 тыс. домов подтоплены в результате паводка в Оренбургской области, из зоны ЧС эвакуированы 4 208 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На 6 апреля в связи с активным снеготаянием и подъемом уровня рек в результате водосбросов в регионе подтоплены 2 556 жилых домов, 6 886 приусадебных участков. На территории 29 муниципальных образований в 102 населенных пунктах и девяти СНТ. Эвакуировано 4 208 человек, в том числе 1 019 детей, из них размещены в ПВР 427 человек, в том числе 132 ребенок", - отмечается в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Over 4,000 people evacuated in Russia’s Orenburg region due to floods

Экслюзивные новости

Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi