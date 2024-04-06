В Оренбургской области эвакуированы свыше 4 тыс. человек из-за паводка

Более 2,5 тыс. домов подтоплены в результате паводка в Оренбургской области, из зоны ЧС эвакуированы 4 208 человек.

Более 2,5 тыс. домов подтоплены в результате паводка в Оренбургской области, из зоны ЧС эвакуированы 4 208 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На 6 апреля в связи с активным снеготаянием и подъемом уровня рек в результате водосбросов в регионе подтоплены 2 556 жилых домов, 6 886 приусадебных участков. На территории 29 муниципальных образований в 102 населенных пунктах и девяти СНТ. Эвакуировано 4 208 человек, в том числе 1 019 детей, из них размещены в ПВР 427 человек, в том числе 132 ребенок", - отмечается в сообщении.