В Оренбурге за ночь подтопило более 300 домовладений

Свыше 300 домовладений подтоплено в российском Оренбурге за ночь, еще около 200 может быть подтоплено в ближайшее время.

Свыше 300 домовладений подтоплено в российском Оренбурге за ночь, еще около 200 может быть подтоплено в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам первый замглавы города Алексей Кудинов.

"За одну ночь было подтоплено более 300 домовладений. Мы продолжаем оказывать помощь жителям Оренбурга, которые до настоящего момента не решались выехать. Таким образом, только за одну ночь было вывезено десять жителей. Число подтопленных домов будет добавляться в геометрической прогрессии, в ближайшей перспективе, если прогноз сбудется, то еще около 200 частных домовладений будут подтоплены", - сказал Кудинов.

Он подчеркнул, что уровень реки Урал в Оренбурге поднялся за ночь почти на 50 см, достигнув 965 см: "Гидрологи прогнозируют рост в ближайшие сутки на 30-70 см".