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В Оренбурге при пожаре в частном доме погибли четыре человека

В Оренбурге при пожаре в частном доме погибли четыре человека Жилой частный дом загорелся на улице 374 км в городе Оренбурге, в результате чего погибли четыре человека.
В регионе
4 декабря 2022 г. 04:12
В Оренбурге при пожаре в частном доме погибли четыре человека

Жилой частный дом загорелся на улице 374 км в городе Оренбурге, в результате чего погибли четыре человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

"Ночью 3 декабря поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице 374 км в городе Оренбурге. Первыми прибывшим подразделениями было установлено, что происходит горение жилого дома по всей площади. Звеньями газодымозащитной службы было обнаружено четверо погибших", - сообщили в региональном главке.

В пресс-службе ведомства уточнили, что речь идет об одноквартирном доме. В ликвидации пожара участвуют 27 человек и 9 единиц техники. Причины происшествия устанавливаются.

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