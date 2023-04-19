В ООН заявили о возобновлении инспекции судов в рамках зерновой сделки

Инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы возобновились после двухдневных переговоров.

Инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы возобновились после двухдневных переговоров.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла.

"Делегации России и Украины согласились после дискуссий, проводившихся при посредничестве ООН и Турции, что новые суда примут участие в инициативе. Совместный координационный центр возобновил проверки судов сегодня после двухдневных переговоров", - сообщила она.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ранее сообщил, что инспекции не проводились в понедельник и вторник "из-за отсутствия согласия".

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.