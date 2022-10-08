В ООН заявили о попытках продлить зерновую сделку

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и другие сотрудники организации работают над расширением и продлением на год продуктовой сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и другие сотрудники организации работают над расширением и продлением на год продуктовой сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов.

Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на официального представителя генсека Стефана Дюжаррика. Действующая сейчас сделка истекает в конце ноября.

Дюжарррик отметил, что пока необходимые договоренности не достигнуты. При этом он добавил, что представители ООН также работают над упрощением экспорта российского зерна и удобрений.

По его словам, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан через неделю приедут в Москву, чтобы обсудить вопросы, связанные со сделкой.