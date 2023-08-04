В ООН сообщили о росте цен на продовольствие в июле

Мировые цены на продовольственные товары выросли в июле в том числе на фоне прекращения действия "зерновой сделки".

Мировые цены на продовольственные товары выросли в июле в том числе на фоне прекращения действия "зерновой сделки".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Индекс продовольственных цен FAO, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, в июле составил 123,9 пункта, что на 1,3% выше, чем в предыдущем месяце, но на 11,8% ниже уровня июля 2022 года.

"Зафиксированный в июле рост был обусловлен резким повышением индекса цен на растительные масла, которое частично компенсировалось существенным падением индекса цен на сахар и незначительным снижением индексов цен на зерновые, молочную продукцию и мясо", - говорится в сообщении.

Так, индекс цен на растительное масло вырос по отношению к июню на 14 пунктов, или на 12,1%, - до 129,8 пункта. Такой значительный рост объясняется повышением мировых котировок подсолнечного, пальмового, соевого и рапсового масла. Индекс цен на зерновые в свою очередь снизился на 2,1%, или на 2,7 пункта, до 126,6 пункта, и ФАО объясняет это снижением цен на все основные зерновые. Так, кукуруза и пшеница подешевели благодаря хорошим перспективам урожая.