В ООН обеспокоены нарушениями прав человека в Армении

Комитет ООН по правам человека выразил обеспокоенность по поводу необоснованных ограничений свободы мирных собраний в Армении, вмешательства полиции в мирные демонстрации, а также произвольного задержания участников протестов.

Комитет ООН по правам человека выразил обеспокоенность по поводу необоснованных ограничений свободы мирных собраний в Армении, вмешательства полиции в мирные демонстрации, а также произвольного задержания участников протестов.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщает пресс-служба ООН.

Авторы доклада комитета рекомендовали Армении сократить число полицейских на демонстрациях и расследовать все утверждения о чрезмерном применении силы, о произвольных арестах и задержаниях.

Члены комитета призвали Армению обеспечить полное соответствие внутреннего законодательства Основным принципам ООН по применению силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию порядка и руководству по соблюдению прав человека при применении менее смертоносного оружия в правоохранительной деятельности.

Говоря о независимости судов, комитет выразил обеспокоенность в связи с влиянием на них исполнительной и законодательной ветвей власти. У экспертов возникли вопросы относительно процедур отбора, назначения и отстранения судей и прокуроров.

Члены комитета рекомендовали Армении обеспечить защиту судей и прокуроров от любых форм давления и вмешательства и гарантировать их безопасность.