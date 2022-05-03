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В ООН назвали цифры погибших среди гражданских в Украине

В ООН назвали цифры погибших среди гражданских в Украине За время полномасштабной войны России против Украины уже зафиксировано более 3 тыс. погибших среди гражданских лиц.
В регионе
3 мая 2022 г. 04:43
В ООН назвали цифры погибших среди гражданских в Украине

За время полномасштабной войны России против Украины уже зафиксировано более 3 тыс. погибших среди гражданских лиц.

Как передает Report, такие данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем отчете.

"Управление Верховного комиссара ООН по правам человека смогло подтвердить гибель 3 тыс. 153 и ранения 3 тыс. 316 гражданских людей из-за полномасштабной войны России против Украины. Это данные от 24 февраля до полуночи 1 мая", - сообщили в УВКПЧ ООН.

При этом в организации подчеркивают, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и много сообщений с мест о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении.

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