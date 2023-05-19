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В ООН назвали число мирных жителей, погибших в российско-украинской войне

В ООН назвали число мирных жителей, погибших в российско-украинской войне Война в Украине с февраля 2022 года привела к гибели не менее 8,8 тысячи гражданских лиц, свыше 14,9 тысячи получили ранения.
В регионе
19 мая 2023 г. 01:46
В ООН назвали число мирных жителей, погибших в российско-украинской войне

Война в Украине с февраля 2022 года привела к гибели не менее 8,8 тысячи гражданских лиц, свыше 14,9 тысячи получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщил на заседании Совета Безопасности заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адедежи Эбо.

По его словам, с 24 февраля 2022 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека насчитало в целом 23 821 гражданскую жертву в Украине.

"Действительные цифры, вероятно, гораздо выше. К большинству смертей и ранений среди гражданских лиц приводят использование взрывного оружия с широкой зоной поражения, в том числе тяжелой артиллерии, систем залпового огня и ракет, а также авиаудары", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке BMT Rusiya-Ukrayna müharibəsində ölən mülki şəxslərin sayını açıqlayıb

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