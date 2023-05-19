В ООН назвали число мирных жителей, погибших в российско-украинской войне

Война в Украине с февраля 2022 года привела к гибели не менее 8,8 тысячи гражданских лиц, свыше 14,9 тысячи получили ранения.

Война в Украине с февраля 2022 года привела к гибели не менее 8,8 тысячи гражданских лиц, свыше 14,9 тысячи получили ранения.

Как передает Report , об этом сообщил на заседании Совета Безопасности заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адедежи Эбо.

По его словам, с 24 февраля 2022 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека насчитало в целом 23 821 гражданскую жертву в Украине.

"Действительные цифры, вероятно, гораздо выше. К большинству смертей и ранений среди гражданских лиц приводят использование взрывного оружия с широкой зоной поражения, в том числе тяжелой артиллерии, систем залпового огня и ракет, а также авиаудары", - сказал он.