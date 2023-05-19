В ООН назвали число мирных жителей, погибших в российско-украинской войне

Война в Украине с февраля 2022 года привела к гибели не менее 8,8 тысячи гражданских лиц, свыше 14,9 тысячи получили ранения.
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По его словам, с 24 февраля 2022 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека насчитало в целом 23 821 гражданскую жертву в Украине.
"Действительные цифры, вероятно, гораздо выше. К большинству смертей и ранений среди гражданских лиц приводят использование взрывного оружия с широкой зоной поражения, в том числе тяжелой артиллерии, систем залпового огня и ракет, а также авиаудары", - сказал он.