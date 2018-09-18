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В ООН извинились за обвинения России в причастности к убийству брата Ким Чен Ына

В ООН извинились за обвинения России в причастности к убийству брата Ким Чен Ына

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Организация объединенных наций (ООН) принесла извинения за ошибку официального переводчика во время передачи слов поспреда США Никки Хейли об убийстве Ким Чен Нама –– брата северокорейского лидера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

«Я подтверждаю, что это без сомнения была ошибка перевода. Мы приносим извинения за эту человеческую ошибку. У переводчиков очень напряженная работа, и она особенно сложна, когда у них нет заранее текста выступлений», –– говорится в заявлении.

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